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9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri başlıyor
04.05.2017 12:10:01

9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Cumartesi günü Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin dokuzuncusunu gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Cumartesi günü Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin dokuzuncusunu gerçekleştirecek.

Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde ve 14 kategoride yapılacak olan güreşler, 10.30'da alt boyların müsabakalarıyla başlayacak. Kentin spor bilincine yıllardır önemli katkı sunan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri bu yıl Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli güreşçilerden merhum Ali Gürbüz anısına düzenlenecek. Güreşler; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük, deste orta, destek küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 olmak üzere toplam 14 kategoride yapılacak ve her kategoride ilk 3 dereceye giren güreşçilere madalya verilecek. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan ünvanını elde edecek olan güreşçi altın kemer sahibi olacak. Güreşlerde derece sırlamasına göre birinciye altın, ikinciye gümüş, ve üçüncülere bronz madalya verilecek.
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