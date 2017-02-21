21.02.2017 22:17:25

9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'de 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Balıkesir'de 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'nde yedikleri yemeğin ardından fenalaşan 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan ve zehirlenme teşhisi konulan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.(Bahadır Demirçeviren/İHA)