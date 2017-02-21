21.02.2017 22:17:25
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'nde yedikleri yemeğin ardından fenalaşan 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan ve zehirlenme teşhisi konulan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Bahadır Demirçeviren/İHA)
9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıBalıkesir'de 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi'nde yedikleri yemeğin ardından fenalaşan 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan ve zehirlenme teşhisi konulan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Bahadır Demirçeviren/İHA)