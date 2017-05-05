05.05.2017 12:52:45

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek fuar, 13-21 Mayıs'ta 465 yayınevi, 600'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza gününe ev sahipliği yapacak- AA'nın da global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de yer alacak- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı, 13-21 Mayıs tarihlerinde kitapseverlere kapılarını açacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi yer alacak.

Oluşturulacak AA standında kitapsever, almanak satın alabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, kent merkezindeki restoranda düzenlediği basın toplantısında, 9. kez kitap fuarlarının kapısını gururla kitapseverlere açacaklarını söyledi.

Kitap fuarı etkinliğinin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerden en önemlileri arasında yer aldığını ifade eden Büyükakın, fuarda bu yıl "Kitap ve Medeniyet" temasının işleneceğini kaydetti.

Büyükakın, bir kitabın medeniyet anlamı taşıdığını dile getirerek, "Allah korusun bir şehir yerle bir olsa köprüleri, yolları, binaları... Sadece kitapları kurtulsa yeter. Bazı medeniyetler var ki o medeniyetlere ilişkin elimizde hiçbir eser kalmamış ama sadece kitaplardan yola çıkarak o medeniyete dair birçok şeyi ortaya çıkartabiliyoruz. Kitap ve medeniyet konsept olarak da son derece değerli. Karikatür yarışmasıyla bunun desteklenmiş olması, yarışmaya gösterilen ilgi de son derece değerli." şeklinde konuştu.

- "Beklentim 1 milyon ziyaretçi"

Fuarın 13-21 Mayıs tarihleri arasında açık olacağını anlatan Büyükakın, kitap fuarının Anneler Günü'ne de rastladığını, dolayısıyla onlara özel etkinlik de yapılacağını bildirdi.

Büyükakın, 10.30-21.00 saatleri arasında fuarın gezilebileceğini aktararak, "Bu yıl kitap fuarına 465 yayınevi katılıyor, 600'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza günü gibi etkinlik düzenleniyor. Geçen yılki ziyaretçi sayımız 700 bindi. Demek ki 800 bin civarında bir ziyaretçi beklentimiz var. Benim geçen yılki kitap fuarı ziyaretçi beklentim 1 milyondu. Ben hala 1 milyon ziyaretçi bekliyorum. İnşallah 1 milyon olur ve 1 milyonu da geçer. Bundan 9 yıl önce göle çaldığımız maya tuttu. İyi tuttu hem de ve buradan maya alıp başka kitap göllerine de maya çalınıyor." ifadesini kullandı.

Fuarın değişmez etkinliğinin "ağaçların kitap açması" olduğunu belirten Büyükakın, Yürüyüş Yolu'nda hemşehrilerin dalından taze kitapları bu yıl da toplayacağını söyledi.

Büyükakın, bu yıl ki fuarın onu konuğunun Beşir Ayvazoğlu olduğunu ifade ederek, "Katılımcı tüm isimler bizler için kıymetli. İsrail asıllı Amerikalı aktivist Norman Finkelstein konuğumuz olacak. O Türk dostu bir İsrail asıllı Amerikalı. 'Bağımsız Türkiye istemiyorlar' çıkışıyla önemli bir haber konusu olmuştu. 'Dünyanın Gözünden Türkiye ve Orta Doğu' adlı söyleşiyle 13 Mayıs'ta burada olacak. Bir başka önemli konuk Yusuf İslam. İslam, "Allah Türkiye ve Erdoğan'ı korudu" demişti 15 Temmuz'dan sonra. O da bizlerle birlikte olacak. Niçin gitar taşıdığını anlatacak, 14 Mayıs Pazar günü 15.00'te bizlerle buluştuğu zaman." diye konuştu.

Medya sponsorlarının AA ile Radyo 7 olduğunu anlatan Büyükakın, "AA'nın demokrasi zaferi 15 Temmuz 2016 fotoğraf sergisi de kitap fuarımızda kitapseverlerimizle ve Kocaelililerle buluşmuş olacak." dedi.

Büyükakın, fuarda yapılacak etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.







