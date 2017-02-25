26.02.2017 12:27:15

89. Oscar törenine saatler kaldı

Film sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Oscar, bu gece sahiplerini bulacak- Ödül töreninde, Lady Gaga üst üste dördüncü kez şarkı söyleyecek- Ödül töreni, ABD Başkanı Trump destekçileri tarafından protesto edildi- İlk defa bir Türk aşçı Oscar ödül töreninin mutfağında görev alacak

ABD'nin Los Angeles kentinde bu gece düzenlenecek, dünya film sektörünün en büyük gecesi olarak bilinen Oscar ödül töreni için geri sayım başladı.

Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisinin dünyanın en prestijli ödüllerini dağıttığı Oscar gecesi için Dolby Tiyatrosu'ndaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Dolby Tiyatrosu'nun bulunduğu Hollywood Bulvarı tamamen trafiğe kapatılırken, polis törenlerin yapılacağı bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Komedyen Jimmy Kimmel'in sunacağı 89. Oscar gecesinde, renkli performanslarıyla öne çıkan Lady Gaga üst üste dördüncü kez sahneye çıkacak.

Dolby Tiyatrosu'nun Başkan Yardımcısı Curt Behlmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oscar'a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şirketin dünya genelinde sahip olduğu 60 sinemasında en ileri teknolojileri kullandığını kaydetti.

- İlk defa bir Türk aşçı Oscar'ın mutfağında yer alacak

Dolby Tiyatrosu'nun 5. katındaki Governors Ball'da bin 500 misafirin ağırlanacağı gecede, 75 çeşit yemek servis edilecek. Yemeklerin hazırlanmasından sorumlu olan ünlü Avusturyalı şef Wolfgang Puck, bu sene ilk defa, San Francisco'da aşçılık yapan Yiğit Mirzaoğlu'nu Oscar gecesinde "helal mutfağın" sorumlusu olarak seçti. Ünlülerin aşçısı olarak bilinen Puck'un, Mirzaoğlu'nu binlerce aşçı arasından seçtiği bildirildi.

- Lady Gaga'nın Oscar rekoru

Bu yılki ödül töreninde Lady Gaga, Anna Kendrick ve Jennifer Hudson sahneye çıkacak. Bu seneki törenle üst üste dördüncü kez Oscar törenlerinde sahneye çıkacak Lady Gaga, aynı yıl içerisinde hem Oscar'da hem de Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk finali Super Bowl'da sahneye çıkan ilk sanatçı oldu.

- Trump destekçilerinden Oscar protestosu

Oscar ödül törenlerini protesto etmek amacıyla Dolby Tiyatrosu önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, ABD basını ve Oscar aleyhine sloganlar attı.

Törenlerin yapılacağı tiyatronun girişindeki kırmızı halının yanında slogan atan küçük grubu sözlü olarak taciz ederek pankartlarını kıran bir kişi gözaltına alındı.

Oscar ödül gecesine, Trump karşıtı espri ve siyasi mesajların damgasını vurması bekleniyor.



