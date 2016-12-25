25.12.2016 11:22:43

86 yaşındaki soba ustası teknolojiye direniyor

Diyarbakır'da 75 yıldır sobacılık yapan 86 yaşındaki Mevlüt Saçma, mesleğinin teknolojinin gelişmesi ve doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutmaya başladığını söyleyerek, buna karşı direndiğini belirtti.

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Diyarbakır'da 75 yıldır sobacılık yapan 86 yaşındaki Mevlüt Saçma, mesleğinin teknolojinin gelişmesi ve doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutmaya başladığını söyleyerek, buna karşı direndiğini belirtti.Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 11 yaşında bir sobacının yanında çırak olarak başlayan 86 yaşındaki Mevlüt Saçma, 75 yıldır mesleğini sürdürüyor. Geçen süre zarfında 70'e yakın kalfa yetiştiren Saçma, teknoloji ve doğalgazın karşısında yok olmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Mesleğe başladığında babasının Sur ilçesinde tüccar olduğunu anlatan Saçma, "Babama kendime bir meslek seçtiğimi ve tüccarlıkta gözüm olmadığını söyledim. Tüccarlık el kiridir. Para biterse her şey biter ama meslek altın bileziktir. O yüzden mesleği tercih ettim. Esas mesleğim tenekeciliktir. Sonradan sobacılığa başladım. Şimdi soba esnafıyım" dedi."Kız kardeşime de bu mesleği öğrettim"Diyarbakır'daki en eski ustalardan biri olduğunu anlatan Saçma, "Yaşlandım artık yaşım 87'ye giriyor. 11 yaşından beri bu çarşıdayım. En eski ustalardan biriyim. Yetiştirdiğim kalfalar içinde doktor, avukat, hakim olanlar var. Hem okuyorlardı hem de yanımda çalışıyorlardı. Okumalarına da engel olmuyordum. Babaları gibi görüyorlardı beni. Kardeşlerim de yanımda çalıştı. Biri avukat oldu, biri de veteriner, kız kardeşime de bu mesleği öğrettim. O da şimdi emekli öğretmen" diye konuştu.Teknoloji ve doğalgazın yaygınlaşmasının mesleklerini çok etkilediğini de dile getiren Saçma, daha çok mangal sobası satabildiğini ve böylelikle teknolojiye karşı direndiğini kaydetti.