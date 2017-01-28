SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
81 ildeki dev operasyonda 402 gözaltı
29.01.2017 08:50:30

81 ildeki dev operasyonda 402 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 50 bin 969 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan 'Huzur Türkiye-2' uygulamasında; 271 bin 977 kişinin kont

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 50 bin 969 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan "Huzur Türkiye-2" uygulamasında; 271 bin 977 kişinin kontrol edildiğini, arandığı tespit edilen 568 kişinin yakalandığını, 402 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 81 il genelinde 28 Ocak akşamı eş zamanlı olarak saat 19.30-21.00 arası sabit yol uygulaması, 21.30-23.30 saatleri arasında ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde "Huzur Türkiye-2 Uygulaması" yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden toplam; 9.031 ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracı, 201 dedektör polis köpeği, 50 bin 696 personel katıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4967 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 271 bin 977 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 568 kişi yakalandı. 402 kişi gözaltına alınırken 876 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 38 adet tabanca, 40 adet av tüfeği, 1092 adet mermi, 63 adet kesici delici alet, 37 adet kurusıkı tabanca, 161,2 gr eroin, 279,95 gr esrar, 120 gr metanfetamin, 26 adet captagon, 2 bin 584 paket kaçak sigara ele geçirildi. 50 bin 617 araç kontrol edilerek, 2 aranan araç yakalandı. 2 bin 373 araca cezai işlem uygulandı ve 763 araç ise trafikten men edildi. 11 bin 678 iş yeri kontrol edilerek, 770 iş yerine cezai işlem uygulandı. 13 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 33'ü sikke, 1'i mühür olmak üzere tarihi eserler ele geçirildi. Uygulamalar esnasında özgürlük-güvenlik dengesine azami özen gösteren personelimiz büyük bir gayret ve özveriyle uygulamaların başarıyla sonuçlanmasına katkı sağladı."

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Hollande ABD Başkanı Trump ile görüştü
Hollande ABD Başkanı Trump ile görüştü
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.
29.01.2017 00:59:20
Putin ve Trump telefonla görüştü
Putin ve Trump telefonla görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. Görüşmeyi basına Kremlin duyurdu.
29.01.2017 00:55:12
Hollande'dan Trump'a karşı birlik çağrısı
Hollande'dan Trump'a karşı birlik çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.
28.01.2017 23:11:32
Gambia'nın yeni lideri Barrow: Yeniden UCM'ye taraf olacağız
Gambia'nın yeni lideri Barrow: Yeniden UCM'ye taraf olacağız
Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, verdiği sözü tutarak ülkesini yeniden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf yapacağını söyledi.
28.01.2017 21:29:02
İsrail: Batı yakada silahlı eylemler artacak
İsrail: Batı yakada silahlı eylemler artacak
İsrail askeri kaynakları, Batı Yaka’da silahlı eylemler beklediklerini açıkladı.
28.01.2017 21:15:16
İsrail istihbaratı, 2014 saldırıları ile ilgili raporu yayınlamak istemiyor
İsrail istihbaratı, 2014 saldırıları ile ilgili raporu yayınlamak istemiyor
İsrail'in iç istihbarat servisi ŞABAK'ın 2014 saldırıları raporlarının yayınlanmasını ertelemeye çalıştığı iddia ediliyor...
28.01.2017 21:08:01
Sudan'dan Trump'ın kararına tepki
Sudan'dan Trump'ın kararına tepki
Sudan Dışişleri Bakanlığınca, Trump'ın, çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklanmasına ilişkin imzaladığı kararnameden üzüntü duyulduğu ifade edildi.
28.01.2017 19:51:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'de büyük birleşme
Suriye'de büyük birleşme
'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'
'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'
'İslam Cumhuriyeti değil, Gambiya Cumhuriyeti olacak'
'İslam Cumhuriyeti değil, Gambiya Cumhuriyeti olacak'
Kışlakçı: İran İslam dünyasına büyük zarar veriyor
Kışlakçı: İran İslam dünyasına büyük zarar veriyor
Kalın'dan BBC muhabirine 'altın' cevabı
Kalın'dan BBC muhabirine 'altın' cevabı
May ve Erdoğan Külliye'de buluştu: Bundan sonra farklı olacak
May ve Erdoğan Külliye'de buluştu: Bundan sonra farklı olacak
Binali Yıldırım: O duvar bir gün yıkılır...
Binali Yıldırım: O duvar bir gün yıkılır...
TSK Fırat Kalkanı'nın bilançosunu açıkladı
TSK Fırat Kalkanı'nın bilançosunu açıkladı
'FETÖ abisi'nden 15 Temmuz şehitleri için çirkin ifade!
'FETÖ abisi'nden 15 Temmuz şehitleri için çirkin ifade!
Yemen: İngiltere'nin yüzyıllık savaşı
Yemen: İngiltere'nin yüzyıllık savaşı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları