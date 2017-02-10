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10.02.2017 21:48:31
81 ilde 80 bin görevliyle asayiş uygulaması
81 ilde huzur uygulaması yapılıyor. Polis, jandarma ve sahil güvenlikten 80 bin görevlinin katıldığı uygulamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetiy
81 ilde huzur uygulaması yapılıyor. Polis, jandarma ve sahil güvenlikten 80 bin görevlinin katıldığı uygulamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetiyor.
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