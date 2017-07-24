24.07.2017 10:15:10

81 ilde 8 bin polisle uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların huzur içinde parkları kullanabilmesi adına 81 il genelinde 'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla vatandaşların huzur içinde parklarda vakit geçirebilmesi amacıyla 81 il genelinde "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, 30 Büyükşehirde kurulan Mobil Park Polis Ekipleri ve 51 ilin Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler ile eş zamanlı olarak polis sorumluluk alanındaki parklarda yapıldı.



4381 parkta gerçekleştirilen uygulamaya 2471 ekiple 7.968 personel ve 39 detektör köpek katıldı. Uygulama sonucunda; 44.058 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 145 kişi yakalandı. 110 kişi gözaltına alınırken 226 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 4.215 araç kontrol edilerek 10 aranan araç yakalandı.

191 araca 95.403 TL cezai işlem uygulandı, 39 araç ise trafikten men edildi. Aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 7 adet mermi, 10 adet kesici delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 131 gram esrar, 54 gram bonzai, 8 adet captagon ve 37 paket kaçak sigara ele geçirildi.