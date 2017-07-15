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81 il tek yürek oldu
15.07.2017 21:31:07

81 il tek yürek oldu

FETÖ darbe girişiminin 1. yılında 81 il tek yürek oldu. Meydanlara akın eden milyonlarca vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.

Kentte gün dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nın açılışı gerçekleşti.

Daha sonra Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen yürüyüşte bir araya gelen, aralarında belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, esnaf, öğrenci ve memurların bulunduğu yüzlerce kişi ellerinde bayrakları ile Abide Meydanı'nda toplandı.

Kilis

Kilis Valiliği ve Belediyesinin çağrısı üzerine ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan binlerce kişi, "Recep Tayyip Erdoğan", "Hainler hesap verecek" ve "Kilis burada, hainler nerede" sloganları atarak tekbir getirdi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan 102 metrelik dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyenlere, Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat ve Belediye Başkanı Hasan Kara karanfil dağıttı. Belediyeye ait ilaçlama makineleri ise yürüyüş boyunca halkın üzerine gül suyu sıktı.

Adıyaman

Eğitim-Bir- Sen Adıyaman şubesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle şehitlerin resimlerini bastırdıkları tişörtlerle FETÖ'ye tepki gösterdi.

Demokrasi meydanında bir araya gelenlere hitap eden Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanvekili Abdullah Turhan, 15 Temmuz'un alışılmış bir darbe girişiminden öte doğrudan kanlı bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

Siirt

Siirt'te Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 249 şehidin isimlerinin ve fotoğrafının bulunduğu önlüklerle şehitleri andı.

Şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu önlüklerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, 249 şehidin ismini okudu. 

Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) millete boyun eğdirmeye ve yönetime el koymaya yeltendiği 15 Temmuz'daki girişimin aynı zamanda bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

Şırnak ve Batman

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milli Birlik Yürüyüşü" Uludere Caddesi'nden Karayolları Kavşağı'na kadar sürdü. 

Yürüyüşe, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak, Batman ve Elazığ'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açıklama yaptı.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Karayolları Kavşağı'nda toplanan ve aralarında Sağlık-Sen, Memur-Sen, Yeşilay, 15 Temmuz Demokrasi Derneği, Eğitim Bir-Sen'in bulunduğu sendika ve toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri, 15 Temmuz'da şehit olan 249 kişinin fotoğraflarının yer aldığı yelekleri giydi.

Memur Sen İl Temsilcisi Abdullah Çatı, yaptığı açıklamada, hain işgal girişiminde 8 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silahın vatandaşa karşı kullanıldığını söyledi.

15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade eden Çatı, "Bu ihaneti 27 Mayıs,12 Eylül ve 28 Şubat ihanetlerinden ayıramayız. Bu darbelerin her biri aynı odakların, taşeronlara verdikleri ihalelerdir." dedi.

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur Sen) bağlı sendikalar tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. 

Memur Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, Atatürk Parkı önünde yaptığı açıklamada, bundan bir yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), millete boyun eğdirmeye, yönetime el koymaya yeltendiğini anımsatarak, bunu bir darbe girişiminin yanı sıra bir işgal girişimi olarak gördüklerini söyledi.

Batman'daki "Milli Birlik Yürüyüşü" ise Turgut Özal Bulvarı'ndan Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Elazığ

Elazığ'da sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimini kınadı.

Kültür Park'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu, 15 Temmuz'un bir darbe girişiminden öte bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

 

İzmir

İzmir Milli İradeye Saygı Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüş için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü"ne katıldı.

Yürüyüşte bazı vatandaşlar da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Başçavuş Ömer Halisdemir ile şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı afişleri taşıdı.

Vatandaşlar, "Katiller millete hesap verecek", "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "Darbeye kalkışan eller kırılsın" sloganları ve tekbirlerle Konak Meydanı'na kadar yürüdü. 

Yoldan geçen araçlar da korna çalarak yürüyüşe katılanlara destek verdi.

Denizli

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir tankı durduran vatandaşların fotoğrafından esinlenilerek yaptırılan "15 Temmuz Demokrasi Anıtı"nın açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Selçukbey Mahallesi'nde inşa edilen anıtın açılışında, 15 Temmuz'u unutturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Düzce

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için 250 fidan dikildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Şube Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin Beyköy beldesindeki evinde mevlit okutuldu.

Kastamonu

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park törenle açıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kastamonu Belediyesince yapılan "Şehit Ömer Halisdemir Parkı"nın açılışında, Ömer Halisdemir'in adının herkesin aklına kazındığını söyledi.

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ulusal Bisiklet Yarışması düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışın yıldız ve gençler kategorisi, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden başladı. Vali Yaşar Karadeniz'in startıyla 50 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarış, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Manisa ve Denizli

AK Parti Manisa Gençlik Kolları üyeleri, kentteki elektrik panolarını, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarıyla donattı. 

AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı. 

Denizli'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 249 şehidin anısına yürüyüş düzenlendi.

Memur-Sen organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, üzerinde FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen 249 şehidin fotoğraflarının yer aldığı önlük giydi. 

Ellerindeki Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Doktorlar Caddesi'nden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gruptakiler, 250 şehidin adlarının okunmasına karşılık olarak "Burada" diye bağırdı.

Artvin

Artvin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitlerini ve Gazilerini Anma ve Din Görevlileri Birlik, Beraberlik ve Dayanışma" programı organize edildi.

İl Müftlüğü ve Diyanet-Sen Artvin Şubesi koordinesinde Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Doğanay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Müftüsü Kemal Uçkun, Diyanet-Sen Artvin Şube Başkanı Osman Başkan, din görevlileri ve davetliler katıldı.

Antalya ve Muğla

Antalya ve Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Muğla'da Memur-Sen öncülüğünde sivil toplum kuruluşları üyeleri, Sınırsızlık Meydanı'nda şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı tişörtler giyerek bir araya geldi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan grup, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini kınadı.

Muğla Çevre yolu üzerinde oluşturulan hatıra ormanına, 81 il ve Türk cumhuriyetlerinden gelen 2 bin öğrencinin katılımıyla fidan dikildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini, vatanı, bayrağı, devleti için gözlerini kırpmadan şehit olanların anısını yaşatmak için hatıra ormanı oluşturduklarını belirtti.


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