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81 il genelinde 32 bin personelle dev uygulama
30.07.2017 09:55:32

81 il genelinde 32 bin personelle dev uygulama

Polis ve jandarma ekipleri 81 il genelinde 24 bin 661 personelin katılımıyla motosiklet uygulaması gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ise, yurt genelinde 7 bin 968 personelin katılımıyla 'Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması' yapıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığının koordinesinde 81 İl Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları tarafından genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik Türkiye genelinde uygulama gerçekleştirildiği kaydedildi. 29 Temmuz Cumartesi günü 08.00 ile 22.00 saatleri arasında 4 bin 145 noktada, 6 bin 840 ekip ve 24 bin 661 personelin katılımıyla uygulamanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

81 İLDE "TÜRKİYE HUZURLU PARKLAR" UYGULAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların huzur içinde parkları kullanabilmesi adına 81 il genelinde 7 bin 968 personelin katılımıyla "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla vatandaşların huzur içinde parklarda vakit geçirebilmesi amacıyla 81 il genelinde "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması"nın gerçekleştirildiği bildirildi. Uygulama temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için 30 büyükşehirde kurulan Mobil Park Polis Ekipleri ve 51 il Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler ile bugün eş zamanlı olarak 17.00 ile 20.00 saatleri arasında polis sorumluluk alanındaki parklarda yapıldı.

4 bin 381 parkta gerçekleştirilen uygulamaya 2 bin 471 ekip, 7 bin 968 personel ve 39 detektör köpek katıldı. Uygulama sonucunda; 44 bin 58 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen 145 kişi yakalandı, 110 kişi gözaltına alınırken 226 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

4 bin 215 aracın kontrol edilerek 10 aranan aracın yakalandığı uygulamada, 191 araca 95 bin 403 TL cezai işlem uygulandı ve 39 araç ise trafikten men edildi. 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 7 adet mermi, 10 adet kesici delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 gr eroin, 131 gr esrar, 54 gr bonzai, 8 adet captagon ve 37 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un bizzat takip ettiği ve polis-halk ilişkisine azami derecede dikkat edilerek 81 il genelinde gerçekleştirilen uygulamalar başarılı bir şekilde tamamlandı.



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