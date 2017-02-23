23.02.2017 17:42:19

8 yıldır şikayet ettiği hastalıktan artroskopik yöntemle kurtuldu

Denizli'de 8 yıldır omuz ağrısıyla yaşayan adam, Özel Cerrahi Hastanesinde yapılan bir buçuk saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

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Denizli'de 8 yıldır omuz ağrısıyla yaşayan adam, Özel Cerrahi Hastanesinde yapılan bir buçuk saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.Denizli merkezde yaşayan 51 yaşındaki Nurettin Çağlar yaklaşık 8 senedir devam eden omuz ağrısı şikayetiyle Özel Cerrahi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji Doç. Dr. Semih Akkaya'ya başvurdu. Akkaya'ya tarafından muayene edilen Çağlar'a tekrarlayan omuz çıkığı tanısı koyuldu. Çağlar'a, bir buçuk saatlik operasyonla artroskopik işlem uygulandı. 51 yaşındaki Çağlar'ın omzunu yerinde tutan mekanizmalar tamir edilerek, kullanılan vidalarla omuza sabitlenmesi sağlandı.Emekli asker olan Nurettin Çağlar, spor yaparken oluşan bir omuz çıkığının yıllar içerisinde artarak sürekli hale geldiğini ve omzunun uyurken dahi çıkmaya başladığını söyledi. Çağlar, "Bir süredir ameliyat olmayı düşündüm ancak korktuğum için erteledim. Daha sonra Semih hocayı bulmam ve güvenmem ile bu operasyona cesaret ettim" diye konuştu.Operasyon sonuçlarından memnun olduğunu belirten Nurettin Çağlar, Doktor Akkaya'ya ve ekibine teşekkür etti.