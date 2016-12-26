26.12.2016 13:34:56

8 yaşındaki kıza cinsel istismara 13 yıl 9 ay hapis

Samsun'da 8 yaşındaki kız çocuğunu alı koyup cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi toplam 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Samsun'da 8 yaşındaki kız çocuğunu alı koyup cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi toplam 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Samsun'da 8 yaşındaki M.T. adlı kız çocuğunu alı koyup cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yaklaşık 2 ay önce tutuklanan 40 yaşındaki C.S. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında C.S., "cinsel istismar" suçundan 10 yıl, "alıkoymak" suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.