SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
8. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi başladı
04.05.2017 17:41:09

8. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen '8. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi' yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katılımı ile başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi" yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katılımı ile başladı.

Mevlana Kültür Merkezindeki kongreye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Kadim bir medeniyetin mirasçısı olan nesilleriz. Hem maddi, hem manevi açıdan; kültürel, sosyal, ekonomik açılardan kalkınmayı birlikte sağlamamız gerekiyor. Sac ayağının biri eksik olursa o zaman ayakta kalmak güçleşir" dedi. Bir çalışmayı sürekli olarak yapabilmenin kolay olmadığını kaydeden Başkan Akyürek, kongreye emek veren herkesi tebrik ederek, yerel yönetimler olarak destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Yeni dönemde daha güçlü bir Konya'yı meydana getirmek için çalıştıklarını, bu çalışmaların da bu vizyon ve hedef doğrultusunda kendilerine katkı yaptığını vurgulayan Başkan Akyürek, bunun bir başka açıdan Konya'nın ve ülkemizin gücünü oluşturduğunu ifade etti.

"Kültürel miras korumamız altında"

Kültürel mirası koruma konusunda belediye olarak iddialı olduklarını kaydeden Başkan Akyürek, "Konya'daki tescilli yapıların tamamının restorasyonlarını yapıyoruz. Şu ana kadar yenilediğimiz, restore ettiğimiz toplam eser sayısı 3 binin üstünde. Bu devam edecek. Sultan Selim Camisini de Ramazan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kongrede konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de, kültürün toplumu bir arada tutan unsurlardan birisi olduğunu anlattı. Birlikte yaşamanın gerektirdiği bazı ortak değerlerin bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Şahin, "Bunların toplamını da kültür oluşturuyor. Tabii kültür bir milleti bir arada tutarken milletler arası ilişkinin de önünü açıyor. Birlikteliğini sağlıyor, ortak değerler milletleri birbirlerine yaklaştırıyor. Bu yönüyle ele aldığınız zaman üzerinde durulması gereken konulardan birisidir. Bu vesileyle insanlığın ortak mirası 'kültüre' sahip çıkmak büyük önem arz ediyor ve Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak da biz tüm bunlara sahip çıkma arzusundayız. Bu vesileyle bu tür organizasyonlarda sürekli yanımızda olan çok kıymetli, değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Türk cumhuriyetlerinden katılanları temsilen konuşan Prof. Dr. Abbas Seyidov Türk-İslam dünyasının buluştuğu toplantının son derece önemli olduğunu ifade etti. Bakü'de 12 Mayıs'ta 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın başlayacağını kaydederek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Seyidov, "Bugün Türk-İslam dünyasının acısı acımız, kaderi kaderimiz, sevinci sevincimizdir" diye konuştu.

"Bedesten'deki çalışma örnek oluyor"

Yabancı misafirler adına Prof. Dr. Rubin Zemon, geçtiğimiz yılki kongrenin ardından tekrar geldiği Konya'da gördüğü değişim ve gelişimin kendisini çok şaşırttığını belirtti. Zemon, "Özellikle Bedesten'deki tarihi eser restorasyonunu, oradaki güzelliği görmekten mutluluk duydum. Bu tarz değerleri kaybetmekte olduğumuz dünyada Bedesten'de yapılan bu çalışma çok önemli. Hepimiz koruma konusunda böyle çalışmalar yapmalıyız. Yaptığı çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür ederim" dedi.

Kongre Eşbaşkanı Doç. Dr. Osman Kunduracı, kültür ve sanatımızın daha fazla tanıtılması açısından önem taşıyan kongre ve sanat etkinliklerinin yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirileceğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Başkan Akyürek'e kültürel mirası koruma ödülü

Makedonya Sosyo Kültürel Antropoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Rubin Zemon, Konya'da kültürel mirası koruma konusunda yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Akyürek'e plaket takdim etti. Başkan Akyürek de Prof. Rubin'e ve katılımcılara Mesnevi hediye etti.

Kongrede daha sonra Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir ve Yrd. Doç. Dr. Berrin Okka'nın yaptığı, Alman siyaset bilimci Dr. Christian Johannes Henrich'in "Ermeni Sorunu" konulu açılış oturumu gerçekleştirildi. Dr. Henrich, Konya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek başladığı konuşmasında Ermeni soykırımı iddialarına ve konunun Avrupa'da nasıl çarpıtıldığına değindi. Henrich, sunumunda, Ermeni sorununun uluslar arası platformda nasıl çarpıtıldığına dair açıklamalarda bulunarak, "Normalde bahsedilen, Türkiye hariç, tüm dünya soykırımı kabul ediyor. Benim de cevaplamak istemediğim bu; tüm dünyayla kastedilen kimdir? Tüm dünyada 197 bağımsız devlet bulunuyor ve 7,3 milyar insan var. Ama sözde soykırım sadece 23 ülke tarafından kabul edilmektedir. Yaklaşık 617 milyona yakın bir nüfus bu iddiaları kabul ediyor. Bu neredeyse dünyanın yüzde 8'i kadar bir orana denk geliyor. Bu gerçek değil, bu sadece Türk halkına karşı kullanılan bir propaganda. Ülkelerin meclis kararları hiçbir zaman birbirine bağlı değildir" diye konuştu.

"Yunanlılar Kıbrıs'taki Türk katliamını kabul etmedi"

Almanya'nın 1992'de Belgrad'ı bombaladığını aktaran Dr. Henrich, "Almanya tarafından savaş değildir denmiştir ama bana göre de madem bombaladınız bu savaştan başka nedir? Mesela biraz daha geçmişe gitmek istiyorsanız, Nazi Almanyası zamanında Yahudilerin insan olmadığına dair iddiada bulundu. Bunun bir biyoloji veya bilimsel bir bağlantısı var mı? Bu sözde soykırımı kabul eden ülkeler arasında sadece Lübnan büyük bir çoğunluğu Hıristiyan olmayan bir ülke. Diğer tüm ülkelerin hepsi Hıristiyan ülkeler. İlgi çeken de Lübnan'daki Ermeniler. Hiçbir şekilde sözde soykırım mağduru olmamışlar ama Lübnan'da da yaşamaya devam etmektedirler. Bir başka sorun da 1960'ta Türkiye'nin Almanya'ya gönderdiği işçiler. Kabul edilmelidir ki bu işçiler, Türk kültürünü yayma açısından çok iyi elçilerdi. Kendi araştırmalarında bu sözde soykımı kabul eden ülkeler, acaba kendi tarihlerinde ne gibi kötü hareketlerde bulundular ve kendilerinin bu olaylar hakkında yaptıklarını kabul ediyorlar mı diye bir araştırmada bulunsalar. Ve burada bazı örnekler gösteriyorum. Mesela Avusturya ve Almanya sadece Yahudi Soykırımı'nı kabul ediyor ama Almanya, Namibya'da yapılan katliamları kabul ediyor mu? Hayır. Veya Yunanlıların Kıbrıs'ta yaptığı Türk katliamı. Tüm dünya bunu seyretti, belki Yunanlılar bunu soykırım olarak kabul etmediler. Fransa, Rusya gibi ülkeler yaptıkları katliamları kabul etmiyorlar. Mesela Fransa'nın İspanya'da, Cezayir'de, Fas'ta yaptığı katliamları kabul etmiyorlar. Ayrıca bu ülkelerde aynı zamanda Türkiye'deki sözde soykırımı arkalarındaki belgeleri yayınlamıyorlar. Ve Hocalı Katliamı. Tüm dünya özellikle BBC üzerinden Türklerin burada katledilişi izlendi ama 25 yıl geçti üzerinden halen hiçbir şey yapılmıyor, söylenmiyor ve yazılmıyor" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şahin, Dr. Henrich'in yaptığı sunumla konuya bilim adamı analitiğiyle yaklaştığını belirterek, "Dünya nüfusunun sadece yüzde 8'i soykırım diyor. Hiçbir gerçekçi gerekçeleri yok. Bazı ülkeler de Avrupa Birliği kabul ettiği için ya da egemen ülkeler öyle söylediği için kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Ben teşekkür ediyorum, hakikaten çok önemli ve Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına her türlü yardıma hazır olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Hemen üzerimize bir vazife alalım. Öğretim üyelerimizi de ben görevlendiriyorum. Bu çerçevede bilgiler sunacak, gerçek manada objektif veriler sunacak olan Batılı bilim adamlarımızın hepsini uygun bir tarihte bir sempozyum için davet ediyorum. Burada misafir etmek istiyoruz. Geniş bir program planlayalım. Bunun ötesinde maddi kaynak ayırıp ulusal ve uluslar arası araştırmalar yapmalarının önünü de açacağımızı ifade etmek istiyorum. Gerekirse, ihtiyaç duyulursa ülkemizin ilgili kurumlarıyla ve devletin yüksek makamlarıyla irtibata geçerek bu sürecin önünü açacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Kongreye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Doç. Dr. Osman Kunduracı, Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Kongre Genel Sekreteri / Sergi Küatörü ve Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü'nden Uzman Ahmet Aytaç, Türk Cumhuriyetlerinden katılanları temsilen Prof. Dr. Abbas Seyidov, yabancı misafirler adına Prof. Dr. Rubin Zemon, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Azerbaycan, Makedonya, İran, Almanya, Rusya, Moldova, Gagauz Özerk Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Moğolistan gibi farklı ülkelerden yaklaşık 180 bilim insanının katılımıyla gerçekleşen kongre, 6 Mayıs'ta sona erecek.
    YORUM YAZ
CHP ve HDP'den HSK kararı
Halid Meşal: İsrail ile doğrudan müzakereler faydasız ve riskli
Almanya'da skandal suikast iddiası!
Malezya'daki FETÖ şüphelilerine 'IŞİD'e yardım' sorgusu
Barcelona TV'sinde 'kırpılmış' Türkiye!
Baykal'dan Fikri Sağlar tepkisi: CHP sopa sallanarak yönetilemez
'Ak Parti'de ideolojik bir ayrışma mı yaşanıyor?'
Hediye - 'Oradaydım...”
12 Eylül darbe davası düştü!
AP yetkilisi: Filistin devleti artık tanınmalı
Yunanistan iki darbeci askerleri daha iade etmeyecek
İHH - Yetim Dayanışma Günleri
Erdoğan: 'Bu hareket bizi dışladı' dedirtmemek için...
'1967 sınırları' nedir?
'12 bin kaset'
'TRT Haber Erdoğan’ı neden sansürledi?'
Komandoları 15 Temmuz'da 'acil görev' yalanıyla kandırmışlar
Erdoğan'dan YPG fotoğrafı açıklaması: Putin'e ilettim, 'İnceleyeceğim' dedi
Amerikalı komutan: Müttefikimiz PKK...
Deniz Baykal'a karşı CHP'den üç aşamalı 2019 planı
Ahmet Hakan: AK Parti hayatının yanlışını yaptı
AK Parti’den Abdullah Gül'e çağrı!
4 Mayıs 2017 Cuma gazete manşetleri
Europol: IŞİD kendi sosyal medyasını geliştiriyor
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Erdoğan - Yıldırım görüşmesi iptal edildi
Erdoğan - Yıldırım görüşmesi iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın olağan görüşmesi iptal edildi.
04.05.2017 18:07:26
Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu
Tunceli'de PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu
Güvenlik güçleri, Tunceli'nin Ovacık İlçesi Aslıca Köyü kırsalında operasyon düzenledi.
04.05.2017 17:40:20
Dışişleri: 'Çatışmasızlık bölgelerine' ilişkin muhtıra imzalandı
Dışişleri: 'Çatışmasızlık bölgelerine' ilişkin muhtıra imzalandı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye'de bazı bölgeleri kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin muhtıranın imzalandığını açıkladı.
04.05.2017 17:24:53
'Çiya Rus' öldü! Fakat iddialar devam ediyor...
'Çiya Rus' öldü! Fakat iddialar devam ediyor...
Tepe isimlerden tepe isimlerinden 'Çiya Rus' kod adlı PKK'lı Merdali Süleymanov'un Karaçok harekatında öldürüldüğü belirlendi. Fakat örgüt ısrarla trafik kazasında öldüğünü söylüyor.
04.05.2017 16:31:46
Doğuş Grubu’ndan satış iddialarına yanıt
Doğuş Grubu’ndan satış iddialarına yanıt
Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yerdelen, Star Tv, NTV, NTV Sport ve puhutv’nin satılacağı iddialarını yalanladı.
04.05.2017 16:07:49
Erdoğan, yanlış tedavi kurbanı Özge'nin babasını aradı
Erdoğan, yanlış tedavi kurbanı Özge'nin babasını aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir bacağı protez olan kızı 3 yaşındaki Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğretmeye çalışan alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye her türlü desteği vereceklerini söyledi.
04.05.2017 14:40:51
'Bilgiyi içeriden aldım, Star TV ve NTV satılıyor'
'Bilgiyi içeriden aldım, Star TV ve NTV satılıyor'
Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Star TV, NTV, NTV Spor ve Puhu TV'nin Katarlı beIN Group'a satılacağını iddia etti.
04.05.2017 14:33:49
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti’den Abdullah Gül'e çağrı!
AK Parti’den Abdullah Gül'e çağrı!
Ahmet Hakan: AK Parti hayatının yanlışını yaptı
Ahmet Hakan: AK Parti hayatının yanlışını yaptı
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül yorumu
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül yorumu
'Mustafa Günay Ekonomi Bakanlığına getirilecekti'
'Mustafa Günay Ekonomi Bakanlığına getirilecekti'
'TRT Haber Erdoğan’ı neden sansürledi?'
'TRT Haber Erdoğan’ı neden sansürledi?'
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Erdoğan: İdlib çatışmazlık bölgesi olacak
Erdoğan: İdlib çatışmazlık bölgesi olacak
ABD'li komutandan PKK gafı
ABD'li komutandan PKK gafı
'12 bin kaset'
'12 bin kaset'
Komandoları 15 Temmuz'da 'acil görev' yalanıyla kandırmışlar
Komandoları 15 Temmuz'da 'acil görev' yalanıyla kandırmışlar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları