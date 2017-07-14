14.07.2017 09:03:10

8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Avaşin-Basyan ve Hakkari Yüksekova İkiyaka bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile 8 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2017 tarihinde öğlen saatlerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Avaşin-Basyan ve Yüksekova bölgelerine eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Avaşin Basyan bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara ve bir havan mevziinin de imha edildiği ifade edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.