13.07.2017 16:01:49

8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan hava harekatında 8 terörist öldürüldü.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca yakınlarındaki Irak sınırına sıfır noktada bulunan ve halen boş durumda olan İkiyaka köyü Mezrok mezrasında dere kenarında tespit edilen 6 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 terörist, askeri birliklere saldırı girişiminden önce Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.