03.03.2017 16:52:24

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına Yalova CHP milletvekili Muharrem İnce katılacak

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova milletvekili Muharrem İnce, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeni ile düzenlenecek program için Kırşehir'e gelecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi Yalova milletvekili Muharrem İnce, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeni ile düzenlenecek program için Kırşehir'e gelecek.CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, toplumda kadının yerinin hep üstte olduğunu ve kadına değer veremeyen bir toplumun da ayakta kalma şansının olmadığını söyledi.İl Başkanı Zengin, yaptığı açıklamada, "Devletin bütün kademelerinde cinsiyetçi bir açısı ile değil, liyakat sistemi ile kadına da yer verilmelidir. Kadın yönetici sayımız her alanda artırılmalıdır. Adalet, Özgürlük, eşitlik kavramları sözde değil özde mutlaka yaşanılır olmalıdır" dedi.Kırşehir'de düzenlenecek kadınlar günü programına ise Yalova milletvekili Muharrem İncenin katılacağı bilgisini veren Zengin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeni ile Kırşehir'de de bir program yapılacağını ve tüm kadınların davetli olduğunu belirtti.