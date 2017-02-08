08.02.2017 15:42:16

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlıkları başladı

Kilis Belediye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklara başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kilis Belediye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklara başladı.Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir'in öncülük ettiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısına, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, DRC yetkilileri, AÇEV, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ravandalı Kadınlar Derneği, AFAD , Konteyner Kent sorumluları ve Kilis Belediyesi Bünyesindeki Ruhizade, Abidinağa, Hacı Hatice Kazancığlu Sosyal Tesisi, Umudum Sensin Derneği ve kurum ve Sivil Toplum Örgütlerinden gelen yetkililer katıldı.Toplantıda bu özel günde toplumun yapı taşı olan kadınlar için yapılacak etkinlikler anlatılıp fikir alışverişinde bulunuldu.