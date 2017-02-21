21.02.2017 14:27:58

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için anlamlı proje

İstanbul Bilgi Üniversitesi 'Bilgili Liderler Öğrenci Kulubü Sosyal Sorumluluk Ekibi', '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ressam Gülsün Erbil'in eserlerinin bulunduğu 'Elde Var 8' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi "Bilgili Liderler Öğrenci Kulubü Sosyal Sorumluluk Ekibi", '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ressam Gülsün Erbil'in eserlerinin bulunduğu "Elde Var 8" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgili Liderler Öğrenci Kulübü bünyesinde, toplumsal ayrım gözetmeden, herkese ulaşmak amacıyla kurulan "Sosyal Sorumluluk Ekibi", 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için, Ressam Gülsün Erbil'le "Elde Var 8" adlı sergisi için bir araya geldi.Eş-aile-toplum baskısı, kadına şiddet, cinsel yönelime saygısızlık ve cinsiyet eşitliğinin reddedilmesi gibi konularla cesurca mücadele eden sekiz kadının çarpıcı hayat hikâyesini, bir ressamın gözünden anlatan "Elde Var 8" adlı resim sergisi, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nde ziyaretçilerle buluşacak. Her kadın için ayrı ve özel bir yapıt bulunan projede Gülsün Erbil'in proje için hazırladığı resimlerin yanı sıra, Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından çekilen fotoğraflar da sergilenecek. 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00'da açılışı yapılacak sergi kapsamında erkek meslekleri olarak genelleme yapılan alanlarda iş sahibi olan emekçi kadınların da yer aldığı bir dizi söyleşi düzenlenecek.8-12 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak sergi, Türkiye'de yaşanan sosyal sorunlara rağmen mücadelesini sürdüren kadınlara destek olmayı amaçlıyor.