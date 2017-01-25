26.01.2017 00:01:56

8 kişiye terörden tutuklama

Mardin'in Nusaybin İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

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Mardin'in Nusaybin İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.Aralarından DBP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Siraç Dinç ve KHK ile kapatılan Seyit-der Başkanı Abdullah Öngün'ün de olduğu 10 kişi 13 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinden sonra Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan 10 kişi, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.Mahkeme "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "Senette yağma" suçlamasıyla DBP İlçe Eş Başkanı Siraç Dinç, KHK ile kapatılan Seyit-der Başkanı Abdullah Öngün, DBP Yöneticisi Abdullah Yılmaz ile C.A., İ.A., C.C., Ş.B., ve M.Ş.A.'nın tutuklanmasına karar verirken 2 kişi ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nusaybin Adliyesinde işlemleri tamamlanan 8 kişi Mardin cezaevine konuldu.Bu arada aynı operasyonda gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya ve KHK ile görevden alınan Belediye Başkan Vekili Cengiz Kok'un Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.