15.02.2017 09:06:36

8 ilde polislere FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan ‘Bylock' kullananların olduğu belirtildi.

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