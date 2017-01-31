31.01.2017 13:42:51

8 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Manisa merkezli 5, Adıyaman merkezli ise 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 kiş

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Manisa merkezli 5, Adıyaman merkezli ise 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa merkezli, İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Sivas'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan emniyet ile diyanet işleri mensubu 17 kişiden 10'u gözaltına alındı. Diğer 7 kişinin ise yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan S.S., E.D., S.Y., M.A.Y., A.D., S.A.A., S.A., M.Ç., N.K. ve K.D. Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne götürüldü.ADIYAMAN MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 13 POLİS GÖZALTINA ALINDIAdıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Adıyaman merkezli Kahramanmaraş ve Malatya'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen polislere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.