29.07.2017 14:47:16

8 ilde 'ByLock' operasyonu: 6 gözaltı

Karaman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Karaman, Konya, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında aralarında öğretmen, işçi ve öğrencinin de bulunduğu 4'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.



Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 9 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.