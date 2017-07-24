24.07.2017 15:33:15

8 göçmen kaçakçısı yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından Kırıkhan ilçesinde Reyhanlı yol kavşağında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.Ö. (34), Y.T. (34) ve S.D. (29), Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla gelen 15 göçmeni Menderes Mahallesi'ndeki evinde saklayan ve göçmen kaçakçılığına organizasyonluk ile suçlanan A.K. (30) ile Y.A. (32) gözaltına alındı.



Şahısların ifadeleri doğrultusunda R.A. (34), S.Ş. (27) ve Suriye uyruklu A.E. de (34) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.