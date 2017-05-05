05.05.2017 15:35:11

'8. Ayvalık Tiyatro Festivali' başladı

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer: - 'Dünyadaki tüm gelişmiş demokratik ülkelerini tek tek mercek altına aldığınızda, bunu sanatla başardıklarını görürsünüz'

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Ayvalık Tiyatro Festivali başladı.

At Arabacılar Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortej yürüyüşüyle başlayan festivale ünlü tiyatro oyuncuları Rasim Öztekin, Göksel Kortay, Haldun Dormen, Mahir Günşıray, Serhat Özcan ve Füsun Kostak da katıldı.

Ayvalık Kültür Sanat Derneği, Ayvalık Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayvalık Ticaret Odası'nın destekleriyle düzenlenen festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, sanatın bir ülkenin özgürlüğü olduğunu söyledi.

Gençer, çağdaş ve ileri demokrasi anlayışına sahip ülkelerin hepsinin temelinde sanatın bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sanatı olmayan, sanatçısı özgür olmayan, konuşamayan bir toplum, hiçbir zaman demokratik bir şekilde ilerleyemez. Dünyadaki tüm gelişmiş demokratik ülkelerini tek tek mercek altına aldığınızda, bunu sanatla başardıklarını görürsünüz çünkü sanat yeni fikirdir. Sanat, özgürlüktür, laikliktir, karşı durmaktır, insan haklarıdır."

- "Tiyatro adına Ayvalık'ta güzel çalışmalar yapacağız"



Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin de festivale katılan gençlere teşekkür etti. Bir ülkenin geleceği için gençlerin önemli olduğunu ifade eden Öztekin, şunları söyledi:

"Bu ülkede gençlerin varlığı çok önemli. Ne olacaksa onlardan olacaktır zaten. Buradaki amatör tiyatro ile uğraşan tüm gençleri kucaklıyorum. Ayvalık Belediyesi ile önümüzdeki sene çok önemli tiyatro atölyesi çalışmalarımız olacak. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. İnşallah Rahmi Başkan ile tiyatro adına Ayvalık'ta güzel çalışmalar yapacağız. Sanat, bakıldığında bizlere estetik ve vizyon kazandıran en önemli şeydir. Bir ülkede eğer bir estetik ve vizyon problemi varsa orada mutlaka sanat az demektir."

Bugünkü etkinliği sokak oyunları ve dans gösterisiyle sona eren festival, 4 gün devam edecek.