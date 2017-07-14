SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
79 terörist etkisiz hale getirildi
14.07.2017 10:22:22

79 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 79 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

79 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Buna göre, örgütün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önemi bulunan, özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Van, Batman ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda, Mardin Nusaybin, Artuklu, Ömerli, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Çukurca, Diyarbakır Silvan, Kulp, Batman Hasankeyf, Sason, Van Başkale ve Siirt Pervari bölgelerinde yürütülen operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere 79 terörist etkisiz hale getirildi.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST TESLİM OLDU

Öte yandan gri listede yer alan Resul Guyi kod adlı Orhan Bilen botan saha sorumlusu 3'üncü Hareketli Takım Sorumlusu teslim oldu.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

Operasyonlarda 70 piyade tüfeği, 1 LAW, 4 makineli tüfek, 5 roketatar, 5 keskin nişancı tüfeği, 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 56 el bombası ele geçirildi, 38 el yapımı imha edildi. Ayrıca 10 kilogram C-3 patlayıcı, 27 kilogram TNT, 2 kilogram dinamit lokumu, 4 bin 482 kilogram amonyum nitrat, 16 havan mühimmatı, 78 roketatar mühimmatı, 80 roketatar sevk fişeği, 10 mayın, 2 bin 7 fünye, 24 tüp, 11 bin 255'i Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 19 bin 471 hafif silah mühimmatı, bin 22 uçaksavar mühimmatı, 2 adet bombaatar mermisi, 49 gaz maskesi, 32 gaz maskesi filtresi, 1 gece görüş dürbünü, 1 termal dürbün, 19 telsiz, 81 şarjör ve çok miktarda el yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

19 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Teröristlerce kullanılan 19 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARA

Örgütün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 15 bin 713 kök keneviri, 64 kilogram uyuşturucu ve 126 bin 471 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 524 kişi yakalandı.

5 ASKER ŞEHİT OLDU

Son bir haftadaki operasyonlarda 5 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE TEDBİRLER ALINDI

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu militanların Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

HER TÜRLÜ DİKKAT VE DUYARLILIK GÖSTERİLİYOR

Operasyonlar sonucu örgüte ağır darbe vurulmaya da devam ediliyor. Özellikle Mardin başta olmak üzere yurdun doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısı her geçen gün giderek artırıyor.

Açıklamada, TSK'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve IŞİD olmak üzere diğer tüm örgütlerle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceği, söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılığı gösterildiği vurgulandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar vatanın en ücra köşesine kadar hain bölücü terör örgütü ile mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."


    YORUM YAZ
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 3 kişi yaralandı.
14.07.2017 11:33:42
Cengiz köşeyi döndü! Maaşını tam...
Cengiz köşeyi döndü! Maaşını tam...
Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder, Başakşehir'de aldığı aylık 15 bin TL'yi 33'e katladı. Genç oyuncu, Roma'dan aylık 500 bin TL alacak.
14.07.2017 11:33:20
Efsane marka tarihe karışıyor! Artık üretilmeyecek
Efsane marka tarihe karışıyor! Artık üretilmeyecek
Fiat Chrysler, Dodge Viper üretimi yapan Detroit'teki fabrikayı kapatma kararı aldı. Böylece bir döneme damga vuran Dodge Viper markası tarihe karışmış olacak.
14.07.2017 11:28:01
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip oldu!
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip oldu!
Trabzonspor, İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen eski Fenerbahçeli Luis Nani için kulübüyle görüşmelere başladı.
14.07.2017 11:22:24
TSK'ya özel istihbarat birimi!
TSK'ya özel istihbarat birimi!
Başbakan Yıldırım, TSK içindeki istihbarat eksikliğine dikkati çekerek yeni bir çalışma başlatıldığını açıkladı.
14.07.2017 11:16:14
İşsizlik maaşı artıyor
İşsizlik maaşı artıyor
Hükümet, işsizlik maaşı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ulusal İstihdam Stratejisi’ne göre, maaş alma şartları hafifletilecek, aylık artırılacak, süre uzatılacak.
14.07.2017 11:14:28
İstanbul'da sağanak yağış sürprizi
İstanbul'da sağanak yağış sürprizi
Günlerdir devam eden sıcak havanın ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
14.07.2017 11:12:18
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den Suriye açıklaması
ABD'den Suriye açıklaması
Esrar kıtlığı yaşandı, acil durum ilan edildi
Esrar kıtlığı yaşandı, acil durum ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
Bakan Işık, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Bakan Işık, Suudi mevkidaşıyla görüştü
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
Suudi Arabistan Prensi yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan Prensi yaşamını yitirdi
Almanya'dan tepki çeken polislere ödül
Almanya'dan tepki çeken polislere ödül
FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti
FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti
MHP'den afiş eleştirisi
MHP'den afiş eleştirisi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları