14.07.2017 10:22:22

79 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 79 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

79 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Buna göre, örgütün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önemi bulunan, özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Van, Batman ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda, Mardin Nusaybin, Artuklu, Ömerli, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Çukurca, Diyarbakır Silvan, Kulp, Batman Hasankeyf, Sason, Van Başkale ve Siirt Pervari bölgelerinde yürütülen operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere 79 terörist etkisiz hale getirildi.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST TESLİM OLDU

Öte yandan gri listede yer alan Resul Guyi kod adlı Orhan Bilen botan saha sorumlusu 3'üncü Hareketli Takım Sorumlusu teslim oldu.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

Operasyonlarda 70 piyade tüfeği, 1 LAW, 4 makineli tüfek, 5 roketatar, 5 keskin nişancı tüfeği, 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 56 el bombası ele geçirildi, 38 el yapımı imha edildi. Ayrıca 10 kilogram C-3 patlayıcı, 27 kilogram TNT, 2 kilogram dinamit lokumu, 4 bin 482 kilogram amonyum nitrat, 16 havan mühimmatı, 78 roketatar mühimmatı, 80 roketatar sevk fişeği, 10 mayın, 2 bin 7 fünye, 24 tüp, 11 bin 255'i Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 19 bin 471 hafif silah mühimmatı, bin 22 uçaksavar mühimmatı, 2 adet bombaatar mermisi, 49 gaz maskesi, 32 gaz maskesi filtresi, 1 gece görüş dürbünü, 1 termal dürbün, 19 telsiz, 81 şarjör ve çok miktarda el yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

19 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Teröristlerce kullanılan 19 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARA

Örgütün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 15 bin 713 kök keneviri, 64 kilogram uyuşturucu ve 126 bin 471 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 524 kişi yakalandı.

5 ASKER ŞEHİT OLDU

Son bir haftadaki operasyonlarda 5 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE TEDBİRLER ALINDI

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu militanların Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

HER TÜRLÜ DİKKAT VE DUYARLILIK GÖSTERİLİYOR

Operasyonlar sonucu örgüte ağır darbe vurulmaya da devam ediliyor. Özellikle Mardin başta olmak üzere yurdun doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısı her geçen gün giderek artırıyor.

Açıklamada, TSK'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve IŞİD olmak üzere diğer tüm örgütlerle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceği, söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılığı gösterildiği vurgulandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar vatanın en ücra köşesine kadar hain bölücü terör örgütü ile mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."