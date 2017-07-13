13.07.2017 16:00:29

750 bin Ukraynalı Türkiye'ye geliyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ukrayna'dan geçen yıla göre turist sayısındaki artışın yüzde 45 civarında olduğunu, toplamda 750 binin üzerinde Ukraynalı turist beklendiğini açıkladı.

Antalya Tanıtım A.Ş.'nin kent turizminin geliştirilmesine yönelik bu yıl 5 ülke gazetecilerinin 2'şer günlük Antalya programının ikincisi düzenlendi. İlki Rus gazetecilere yönelik programın ikinci konuğu Ukraynalı gazeteciler oldu.

Ukrayna'dan yaklaşık 15 medya mensubu Antalya'ya geldi. Ukraynalı gazeteciler için iki günlük Antalya programında Perge, Aspendos, Belek, Kurşunlu Şelalesi, Kaleiçi gibi tarihi, turistik ve doğal güzelliklere gezi düzenlendi. Ukraynalı gazeteciler, Vali Münir Karaloğlu'nu da ziyaret etti.

UKRAYNA GÖRÜLDÜĞÜ KADAR UZAK DEĞİL

Antalya Valiliği makamında düzenlenen ziyarette Vali Münir Karaloğlu, Ukraynalı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna ile Antalya turizm ilişkilerinin özellikle son iki yılda ciddi artış gösterdiğini anlatan Vali Karaloğlu, eskiden Ukrayna denildiğinde uzak gibi görünse de uçuş mesafesinin 1.5 saat olduğunu kaydetti.

KİMLİKLE SEYAHAT HAKKI TURİST SAYISINI ARTTIRDI

Ukrayna ve Türkiye arasında iki ülke vatandaşlarının vizesiz ve kimlikle seyahat hakkı tanınmasının da çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, bu yılın 6 aylık döneminde Antalya'ya gelen Ukraynalı turist sayısının geçen senenin aynı dönemine yüzde 44 civarında artışla 253 bine yükseldiğini söyledi.

GEÇEN YIL UKRAYNALI TURİSTLERİN ÇOĞU ANTALYA'YA GELDİ

Ukraynalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Karaloğlu, geçen yıl Türkiye'ye 1 milyonun üzerinde Ukraynalı turist geldiğini ve bu rakamın yüzde 55'inin Antalya'yı tercih ettiğini aktardı. Karaloğlu, bu yıl Ukrayna'dan Antalya'ya 750 binin üzerinde turist beklediklerini kaydetti. Karaloğlu, bu rakamın da Antalya turizmi toplamının yüzde 7-8 civarını oluşturduğunu dile getirdi.

ANTALYA'YI ANLATTI

Antalya'nın deniz ve sahil turizmiyle öne çıksa da çok önemli alternatif turizm imkanlarına sahip olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik sahile sahip olduğunu, batık şehirler, arkeolojik alanlar ve batıklarla sualtı zenginliğinin de çok önemli bir değer oluşturduğunu söyledi. Futbol, kongre, golf, tenis, gastronomi, sağlık gibi alanlarda da önemli bir turizm kenti olduğuna işaret eden Karaloğlu, Antalya'nın 211 mavi bayraklı plaj ve marinaya sahip olduğunu da kaydetti.

İKİNCİ TÜRK FESTİVALİ UKRAYNA'DA

Fethiye'den Antalya'ya yaklaşık 510 kilometrelik tarihi Likya yolu, doğa ve macera turizmi açısından doğal zenginliklerden de bahseden Vali Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yaklaşık 1 ay önce Moskova'da düzenlenen Türk Festivali'nin ikincisinin Ukrayna'da yapılacağını duyurdu.

"MOSKOVA'DAKİ FESTİVALİMİZE 160 BİN ZİYARETÇİ GELDİ"

Kiev belediye başkanıyla gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Vali Karaloğlu, "Moskova'daki festivalimize 160 bin ziyaretçi geldi. Çok büyük ilgi oluştu. Kiev belediye başkanı bize festival için her türlü imkanı sağlayabileceğini söyledi ve hazırlıklara başladık. Bu festivalle Ukrayna'da Türk kültürü, sanatı, yemekleri gibi tüm değerlerimizin tanıtımını yapacağız ve aynı ilgiyi Ukrayna'da göreceğimize inanıyorum" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, Ukraynalı gazetecilere Antalya'nın sualtı zenginliklerinin anlatıldığı birer kitap ile Türk lokumu armağan etti.