11.07.2017 10:52:29

71 Srebrenitsa kurbanı bugün toprağa verilecek

Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 71 kurbanın cenazesi daha öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa soykırımının kurbanlarından 71'i bugün toprağa verilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995 tarihinde Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından yapılan soykırımda katledilen ve toplu mezarlarda bulunduktan sonra kimlik tespiti yapılan Boşnak kurbanlar, öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Soykırım kurbanlarının ailelerini bu acılı günde yalnız bırakmak istemeyen binlerce insan da sabahın erken saatlerinden itibaren Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye gelmeye başladı. Kurban yakınları sevdiklerinin mezarları başında dua etti.

Savaş yıllarında BM askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından dün akşam anıt mezarlığa taşınan yeşil çuhalı tabutların başında da hüzün hakim. Yakınları, kurbanların tabutlarının başına gelerek, sevdiklerine son kez veda ediyor.

Bu yıl defnedilecek 71 soykırım kurbanının en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic, en yaşlısı ise 72 yaşındaki Alija Salihovic. Bugünkü cenaze töreninin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki mezar sayısı 6 bin 575'e yükselecek.

Bu yıl törene Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş katılacak.