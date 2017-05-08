08.05.2017 21:44:08

700 polisle hava destekli narkotik operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen narkotik uygulaması kapsamında Adana'da uyuşturucu satışının önüne geçmek amacıyla 700 polisin katılımıyla helikopter des

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Türkiye genelinde düzenlenen narkotik uygulaması kapsamında Adana'da uyuşturucu satışının önüne geçmek amacıyla 700 polisin katılımıyla helikopter destekli olarak yollar ve umuma açık yerlerde uyuşturucu denetimi yapıldı.Ülke genelinde akşam saatlerinde düzenlenen uygulamaya Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Narkotim (NTP), Terörle Mücadele (TEM), asayiş, kaçakçılık, trafik ve polis merkezi ekipleri katıldı. Kent genelinde 37 mahallede 12 sabit noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönetiminde gerçekleşti. Uygulamada şüphelilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapılarak, aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde bulunduranlara ilişkin denetimler yapıldı. Terör olaylarının ve uyuşturucu ticaretinin yoğun görüldüğü Hürriyet, Dağlıoğlu, Ova, Barbaros ve Başak mahallerinde polis denetimleri yoğunlaştırdı. Yollarda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçların iç ve bagaj kısımları da arandı. Zırhlı araçlar ve Özel Harekat polislerinin geniş güvenlik önlemi altında yapılan uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi. Uygulamada bin kişinin GBT sorgulaması yapılırken, kontrol edilen araçlara evrak eksikliği nedeniyle para cezası kesildi. Aranması bulunan 10 kişi de gözaltına alındı.Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak uygulama bölgelerinde esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında yanına gelen çocuklarla sohbet eden Ak, çocuklara ileride ne olmak istediklerini sordu. Çocuklar, polis ve savcı olmak istediklerini söyledi.(Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici /İHA)