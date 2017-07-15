15.07.2017 13:09:07

700 lirayla kocasının patronu oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 700 liralık mikrokredi alan ev hanımı, açtığı manavla hem işinin hem de eşinin patronu oldu. Ev hanımı Cerit 'Hem eşime hem de sermayesi olmayan kadınlara parasal destek sağlamının mutluluğunu yaşıyorum' dedi.

Elbistan ilçesinde yaşayan ev hanımı Nurgül Cerit, mikrokredi uygulamasından aldığı 700 liralık destek sayesinde, manav dükkanı açarak hem eşinin hem de işinin patronu oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde manav dükkanı açan 5 çocuk annesi Nurgül Cerit (43), eşi işsiz kalınca kullandığı mikrokrediyle evlerinin altına manav açtı.

Eşiyle birlikte burada çalışmaya başlayarak hem işinin hem de eşinin patronu olan Cerit, bununla da sınırlı kalmayarak para biriktirip aldığı et makinesiyle de salça yapmaya başladı.

Cerit, eşinin işi olmadığı için geçimlerini zor şartlarda sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Komşusundan duyduğu mikrokredi sayesinde kendi işini kurmaya karar verdiğini aktaran Cerit, "Hem eşime hem de 15 komşuma iş imkanı sağlıyorum. İlk aldığım 700 lira mikrokredi ile evimin altındaki dükkanı manav yaptım. Daha sonraki yıllarda biriktirdiği parayla satın aldığım salça ve et çekme makinesiyle hem eşime hem de sermayesi olmayan kadınlara parasal destek sağlamının mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Nurgül Cerit, komşuları ile birlikte yaptıkları ev turşusu, salça ve konserveleri manavda gurbetçilere sattıklarını belirtti.

Bir süre sonra manavı torunu olduğu için eşine devretmeyi düşündüğünü dile getiren Cerit, ev hanımlarını girişimci olmaya davet etti.