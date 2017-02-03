03.02.2017 18:42:12

70 yaşındaki Zehra nineden AK Parti İl Başkanlığı'na 'evet' ziyareti

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Türk bayrağı ile meydanlara inen 70 yaşındaki Zehra Akçan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'i ziyaret ederek, referanduma 'evet' diyeceğini söyledi.

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Afyonkarahisar'da 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Türk bayrağı ile meydanlara inen 70 yaşındaki Zehra Akçan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'i ziyaret ederek, referanduma 'evet' diyeceğini söyledi.Burmalı Mahallesinde ikamet eden Akçan, Başkan Yurdunuseven'i ziyaret etti. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece komşularını kaldırarak meydanlara inmeleri gerektiğini söylediğini belirten Akçan, vatan toprağını hainlere bırakmayacaklarını kaydetti. Akcan, "Vatanımızı, toprağımızı ve ezanımızı hainlere bırakmaya hiç niyetimiz yok. Kardeşlik içerisinde zalimlere en güzel cevabı verdik. Bende elimde Türk bayrağı ile komşularımı kaldırarak meydana indik. Allah'ın izni ile referandumda da evet oyu kullanacağım" dedi.Başkan Yurdunuseven'de, Akçan'ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Zehra ninelerimizin duaları onların özverileri ve vatan sevdası duruşları bizlere büyük bir güç verdi. Allah ondan ve onun gibi büyüklerimizden razı olsun. 70 yaşında olmasına rağmen meydanlara inerek vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıktı. Bu iman ve birliktelik bizde olduğu sürece Allah'ın izni ile kardeşliğimizi kimse bozamaz" diye konuştu.