06.05.2017 13:25:34

70 yaşındaki öğretmenler öğrenci oldu

Çankaya Belediyesi Ayrancı Çankaya Evi, yıllarca gençlere eğitim verdikten sonra emekli olan iki öğretmenin sınıf arkadaşlığına ev sahipliği yaptı. Almanca ve matematik öğretmenliğinden emekli 70 yaşındaki öğretmenler, öğrenci olmanın heyecanını yıllar sonra yeniden yaşadı.

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Çankaya Belediyesi Ayrancı Çankaya Evi, yıllarca gençlere eğitim verdikten sonra emekli olan iki öğretmenin sınıf arkadaşlığına ev sahipliği yaptı. Almanca ve matematik öğretmenliğinden emekli 70 yaşındaki öğretmenler, öğrenci olmanın heyecanını yıllar sonra yeniden yaşadı.Hobi kurslarından meslek edinme derslerine kadar geniş bir alanda eğitim veren Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri emekli vatandaşların da diledikleri dersi alarak kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Öğrencilerine yıllarca matematik ve Almanca öğreten iki emekli öğretmen Ayrancı Çankaya Evi'nde yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşıyor. İki öğretmeni sınıf arkadaşı yapan ise yabancı dil öğrenme isteği."Ömür boyu eğitim"İngilizce dersi alan Türköz Beypınar (70), dil öğrenmeyi çok sevdiğini söyledi. Almanca öğretmenliğinden emekli olan Beypınar, "İngilizce konuşan insanlarla da iletişim kurabilmek istiyorum. Yeniden öğrenci olmak da çok heyecan verici" dedi.Beypınar'ın sınıf arkadaşı emekli matematik öğretmeni Nebahat Seyhan Ömür de (69) ömür boyu eğitime inandığını söyledi. Yeni bir dil öğrenmenin kendisine artı değer kattığını belirten Ömür, aynı zaman alzheimera karşı dil öğrenmenin de çok etkili olduğunu vurguladı.Çankaya'nın dört bir yanında bulunan Çankaya Evlerine ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden ve 458 89 00 numaralı telefondan alınabiliyor.