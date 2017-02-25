26.02.2017 12:31:17

70'lik dede yüzme keyfi için kar kış dinlemiyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde oturan Adem Tüccar, kış aylarında da her gün denize giriyor- 70 yaşındaki Tüccar: 'Yaz-kış sürekli yüzüyorum. Kar olsun, yağmur olsun, ocak, şubat olsun benim için fark etmiyor, yüzüyorum. Yazın günde 10 kilometre, kış aylarında ise su çok soğuk olduğundan 500-600 metre ya da yaklaşık 1 kilometre kulaç atıyorum'- 'Bu dönemde denize girmek k

YUNUS OZAN SÖYLER - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan 70 yaşındaki Adem Tüccar, kışın soğuğuna aldırmadan her gün denize girip günlük sporunu yapıyor.

İlçe merkezindeki sahilde şubat ayı ortasında soğuk havaya aldırış etmeden denize girerek kulaç atan Tüccar'ı gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemiyor.

Adem Tüccar, İstanbul'dan tatilci olarak geldiği Esenköy beldesini çok sevdiğini ve burada 13 yıldır yaşadığını söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana yüzdüğünü ifade eden Tüccar, "Esenköy'ü sevdiğim için buradan ayrılmıyorum. Yüzmeyi sevdiğim için de denizden kopamıyorum, yıllardır amatör olarak yüzüyorum." dedi.

Denize girmesinde hava sıcaklığının etkili olmadığını vurgulayan Adem Tüccar, şöyle konuştu:

"Yaz-kış sürekli yüzüyorum. Kar olsun, yağmur olsun, ocak, şubat olsun benim için fark etmiyor, yüzüyorum. Yazın günde 10 kilometre, kış aylarında ise su çok soğuk olduğundan 500-600 metre ya da yaklaşık 1 kilometre kulaç atıyorum. Her gün denize girip sporumu yapıyorum. Sağlık çok önemli. Yemeğime, uyumama, istirahatime, sporuma çok dikkat ediyorum. Sağlıklı yaşam için spor şart. İnsanlar günlük bir şekilde spor yaparlarsa sağlıklı olurlar. Ben yüzmeyi çok seviyorum. 10 yaşından beri İstanbul Yenikapı'da yüzüyordum. 13 yıldır da burada kulaç atıyorum."

"Ocak ve şubat ayına kadar deniz soğumaya başlar, şubat ayından sonra da ısınmaya başlar. Şimdi su sıcaklığı 2 derece." diyen Tüccar, "Bazen sıcaklığın sıfırın altında olduğu günlerde yüzdüğümde görenler gözlerine inanmıyor ama ben alışkınım, yüzmeden duramıyorum." ifadesini kullandı.

Adem Tüccar, kendisi gibi kış aylarında yüzmek isteyenlere uyarılarda bulunarak, "Su çok soğuk, kulaç attırmıyor, yaz suyuna benzemiyor. Suyun sıcaklığı ise 2-4 derece arasında. Soğuk suda yüzmek için vatandaşların kendilerini öncelikle yazdan hazırlamaları gerekir. Bu dönemde denize girmek kolay değil. Şayet 'bu ihtiyar yüzdü, ben de yüzerim' şeklinde suya dalarlarsa, şok olabilirler. Çünkü alışmayan insana 2 derecelik soğuk su, şok etkisi yapabilir." diye konuştu.