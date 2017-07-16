16.07.2017 14:37:39

7 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle getirildiği Devlet hastanesinde, hayatını kaybeden çocuğun ölümü şüpheli bulundu.

İddiaya göre, Muhammet ve Pınar Topcu çifti akşam saatlerinde 7 yaşındaki kızları Esma Topcu, rahatsızlanınca Ortaca Devlet Hastanesine götürdü.



Hastaneye geldiğinde bilincinin kapalı olduğu iddia edilen Topcu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Topcu'nun cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi acil servis doktorunun talebi üzerine, Ortaca Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



7 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.