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7 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
7 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Ananas suyu ile kilo verin!
Ananasın zayıflamaya faydalı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ananas suyunun vücuttaki yağları yaktığını ve kilo vermede etkili olduğunu söyledi. İşte ananasın birbirinden mucizevi faydaları...
‘Payitaht Abdülhamid'den ilk görüntüler
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın padişahlığının 20'nci yılından itibaren anlatılacağı 'Payitaht Abdülhamid' dizisi önümüzdeki günlerde TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Bülent İnal'ın 'Abdülhamid Han'ı canlandıracağı dizide birçok ünlü isim rol alıyor.
Maytap geçirdiği şeyleri ateşe verdi!
Merak duygusuyla yola çıkan bir kullanıcı Youtube'da paylaştığı videolarla izlenme rekoru kırıyor...
6 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Gazete Manşetleri (05.02.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'da forma giyen milli yıldız Arda Turan'a Çin'den rekor transfer ücreti teklif edildi.
Nusret'tin Leonardo DiCaprio paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Nusret Gökçe, Nusr-et Dubai'ye gelen Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'ya yemek servisi yaptı. Nusret'in paylaşımından sonra capsler de sosyal medyada yerini aldı. İşte onlardan bazıları...
3 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Semizotunun faydaları nelerdir?
Pek çok yerde yetişebilme özelliğine sahip olan semizotu tam bir şifa deposu. Özellikle kış aylarında tüketilen semizotunun faydası saymakla bitmiyor. İşte semizotunun hiç bilinmeyen faydaları...
Peygamber efendimizin değiştirdiği isimler
Esmâ Bintu Ebî Bekr'İN (radıyallahu anhümâ) anlattığına göre; Peygamber efendimiz, bazı çocukların ismini değiştirmiştir. İşte o isimler...
Topuk çatlamasına dikkat! Ölümcül bir hastalığın belirtisi olabilir
Genelikle önemsenmeyen topuktaki çatlaklar ve yarıklar, yemek borusu kanserinin belirtisi olabilir!
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