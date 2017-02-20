20.02.2017 21:55:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 14.50'de başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.
(Derya Yetim /İHA)
7 saatlik toplantı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 14.50'de başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.
(Derya Yetim /İHA)