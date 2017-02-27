27.02.2017 22:48:36

7 özel okul çalışanına FETÖ'den tutuklama

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen 9 özel okul öğretmeninden 7'si tutuklandı

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Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen 9 özel okul öğretmeninden 7'si tutuklandı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmişti. Bylock kullandıkları iddia edilen ve lisansları iptal edilen 9 eski öğretmenden 7'si tutuklandı. 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.(Mehmet Oğuzhan Altun /İHA)