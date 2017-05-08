08.05.2017 17:28:26

7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Cizre'de hendek-barikat operasyonları sırasında hasar gördüğü için yıkım kararı verilen binalar kontrollü yıkılmaya devam ediyor.

Özellikle Nusaybin yolu üzerinde bulunan Cudi Mahallesi sınırlarına giren ağır hasarlı binalar iş makinaları ile kontrollü yıkılıyor.

7 KATLI BİNA YIKILDI

Geçen hafta yol trafiğe kapatılmadan yıkılan 4 katlı bir otelin yıkılmasının tepki görmesi üzerine, bugün ayna cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir bina yol trafiğe kapatılıp önlem alındıktan sonra iş makineleri ile yıkıldı. Yıkımda iş makineleri ile önce binanın ana taşıyıcı kolanlarına hasar verildi.

BÜYÜK BİR TOZ BULUTUYLA YERLE BİR OLDU

Son kolona iş makinesinin dokunmasıyla 7 katlı bina saniler içinde büyük bir toz bulutu ile yerle bir oldu.