18.07.2017 15:33:55

7 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 62 şüpheliden 37'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'nin Gaziemir sözde eyalet yapılanmasına yönelik soruşturma genişletildi. Haklarında gözaltı kararı olan 62 şüpheli için bugün sabah polis ekipleri İzmir merkezli, Manisa, Bitlis, Kahramanmaraş, Ağrı, İstanbul, Malatya olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 37'si gözaltına alınarak işlemleri için İzmir Emniyetine getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.