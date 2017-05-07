07.05.2017 23:37:24

7. Geleneksel Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri

Finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Recep Kara, başpehlivan oldu

7. Geleneksel Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri finalinde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Recep Kara, başpehlivanlığı kazandı.

Sultangazi'de bulunan Çamlık Parkı'nda gerçekleştirilen güreşlerde 13 boyda, 320 pehlivan mücadele etti.

Başpehlivanlık için final müsabakasında Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil karşı karşıya geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen final güreşinde başpehlivanlığa uzanan isim Recep Kara oldu.

Yağlı güreşlerin ağalığını ise 3. kez Fatih Erol üstlendi.