09.05.2017 12:57:03

7 bölgeden gelen unlarla 'Hoşgörü Ekmeği' yapıldı

Çankaya Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda 'Ahmet Yesevi'yi Anma Günü' kapsamında 'Hoşgörü Ekmeği' etkinliği yapıldı.

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Çankaya Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda 'Ahmet Yesevi'yi Anma Günü' kapsamında "Hoşgörü Ekmeği" etkinliği yapıldı."Hoşgörü Ekmeği" etkinliğinde 7 bölgeden gelen unlar bir kazanda karıştırılarak hamur yapıldı. Hamur yapılırken birlik, beraberlik, bolluk, hoşgörü temennilerinde bulunuldu.Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'ın da yer aldığı Hoşgörü Ekmeği etkinliğinde üniversitenin Yesevi Sanat Topluluğu, Türk dünyasından halk oyunları gösterisi sundu. Etkinlik kermes ve çekiliş ile sona erdi.