21.07.2017 11:47:55

7 bin kök Hint keneviri ve 51 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Arıcak kırsalında 7 bin 127 kök Hint keneviri ile 51 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yasa dışı Hint keneviri ekimiyle ilgili bölge taraması yaptı. Jandarma timlerinin yaptığı istihbarat ve tarama sonrasında Arıcak ilçesi Kırmızıtaştepe bölgesinde bir arazide Hint keneviri ekildiği belirlendi. Bunun üzerine timler operasyon düzenledi.



Operasyonda ağaçların arasına ekilen 7 bin 127 kök Hint keneviri ile 51 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.