07.02.2017 23:51:15

686 Sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı

686 Sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.

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686 Sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585, İçişleri Bakanlığından 49, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarılırken 17 kişi kamudaki görevine iade edildi.Ayrıca, Gülnur Cengiz ve Mehmet Nurullah Ateş isimli şahıslara öğrencilik statüleri iade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan 242 kişinin rütbe ve hakları alındı.