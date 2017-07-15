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656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı
15.07.2017 10:44:01

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı

Olimpiyatlar'dan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, ikinci günde er meydanına çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30'da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy kategorilerinde ikinci gününde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, tarihi Kırkpınar Er Meydanında peşrev çekerek kıran kırana güreşti. Öte yandan, bugün saat 11.00'da 60 Başpehlivan, ilk kura çekimlerini yaparak, altın kemer yolunda Er Meydanı'na çıkmaya hazırlanıyor.


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