65. hükümetin kabinesinde revizyon
65. hükümetin kabinesinde revizyona gidildi. Yeni isimleri Başbakan Binali Yıldırım açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 12.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Saat 12.20'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sonra sona erdi. İki ismin yaptığı görüşme sonrası, 65. hükümetin kabinesinde yer alan isimlerin bazılarında değişikliğe gidildi. 65. hükümetin yeni kabinesinde Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Mehmet Müezzinoğlu, Akif Çağatay Kılıç, Faruk Çelik, Nabi Avcı yer almadı.
Kabineye yeni giren isimler, Abdülhamit Gül, Jülide Sarıeroğlu, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Ahmet Demircan oldu. 65. Hükümetin yeni kabinesinde Başbakan Yardımcıları, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu oldu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Yıldırım, Bakanlar Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu değişiklikle beraber 15 bakanımız aynı görevini sürdürecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak. 6 bakanlar üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler. Bakanlar Kurulumuzun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar görev yapan bu değişiklikle birlikte görev almayan, görevini tamamlayan arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.