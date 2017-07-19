19.07.2017 15:15:33

65. hükümetin kabinesinde revizyon

65. hükümetin kabinesinde revizyona gidildi. Yeni isimleri Başbakan Binali Yıldırım açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 12.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Saat 12.20'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sonra sona erdi. İki ismin yaptığı görüşme sonrası, 65. hükümetin kabinesinde yer alan isimlerin bazılarında değişikliğe gidildi. 65. hükümetin yeni kabinesinde Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Mehmet Müezzinoğlu, Akif Çağatay Kılıç, Faruk Çelik, Nabi Avcı yer almadı.



Kabineye yeni giren isimler, Abdülhamit Gül, Jülide Sarıeroğlu, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Ahmet Demircan oldu. 65. Hükümetin yeni kabinesinde Başbakan Yardımcıları, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu oldu.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya



Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş



Maliye Bakanı Naci Ağbal



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan



Yıldırım, Bakanlar Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu değişiklikle beraber 15 bakanımız aynı görevini sürdürecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak. 6 bakanlar üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler. Bakanlar Kurulumuzun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar görev yapan bu değişiklikle birlikte görev almayan, görevini tamamlayan arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.