06.05.2017 21:29:05

625. Geyikkoşan Yağlı Güreşleri

Alaçam ilçesinde Hıdrellez Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen güreşlerde başpehlivanlığı Mehmet Yeşil Yeşil kazandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Hıdrellez Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen 625. Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mehmet Yeşil Yeşil kazandı.

Alaçam Belediyesi tarafından organize edilen organizasyona Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşçiler katıldı. Başpehlivanlık final müsabakasında Mehmet Yeşil Yeşil ile Ünal Karaman karşılaştı. Güreşçiler normal sürede birbirine eşitlik sağlayamayınca puanlamaya geçildi.

Puanlama süresinde rakibine 1 puan üstünlük sağlayan Mehmet Yeşil Yeşil başpehlivanlığı kazandı. Mehmet Yeşil Yeşil, ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan aldı.

Ödül töreninde konuşan Karaaslan, 625 yıllık geleneğin halen devam etmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Yağlı güreşlere sadece güreş olarak bakılmaması gerektiğine işaret eden Karaaslan, "Bu organizasyon bir kültür aslında, nesilden nesille taşınmış. Hepimizin ortak kültür mirası olmuş. Hıdrellez çok önemli çünkü baharı karşılıyoruz, hep beraber, yeniden uyanışa aslında şahitlik ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu kültürel aktarımın aktarılması açısından bizler bize düşen görevi yapacağız." dedi.

Yağlı güreşin ata sporu olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Buraya Türkiye'nin dört bir yanından güreşçiler ve seyretmeye de birçok ilden vatandaşımız geliyor. Burada küçük çocuklar da var, onlar da bu geleneği izleyerek nesilden nesille aktarılmasını sağlıyor. Samsun zaten bir spor şehri. Spora yönelik projelere imza atıyor." ifadelerini kullandı.

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ise, Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nin "Karadeniz'in Kırkpınar"ı olarak bilindiğini dile getirerek, "Bu güreşlerin tarihi de Kırkpınar Güreşleri kadar eskiye gider. Kırkpınar'da güreşen pehlivanlarımız burada da er meydanına çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Yağlı güreşleri izlemeye Karaaslan'ın yanı sıra MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile güreşseverler katıldı.