26.02.2017 11:05:56

60 yıllık hasret sona erdi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, yapımına 2014 yılında başlanan ve 60 yıllık hayal olan Akçay Barajı'nın inşaatı tamamlandı.

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, yapımına 2014 yılında başlanan ve 60 yıllık hayal olan Akçay Barajı'nın inşaatı tamamlandı.Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, ziyaret ettiği baraj inşaat alanında Uluova şirket yetkilileri ile görüştü. Şirket yetkililerinin Kaymakam Duman'a verdiği açıklamada; "Yakında Orman ve Çevre Bakanlığı tarafından açılışı yapılacak barajın, yapım işinin bitti. Sadece çevre düzenleme ile aydınlatma işlerini tamamlayacağız. Daha önce barajda su tutma işlemine başlamıştık ve şu an itibarı ile 13 metre su tutuldu. Bu barajda 55 metre yükseklik 650 metre genişlik olacak" dedi.Kaymakam Duman' da baraj yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.