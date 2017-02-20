20.02.2017 18:31:25

60 yaşındaki adamın öldüğü 3 gün sonra anlaşıldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Banaz köyünde yaşayan Saim Çakmak'tan (60) 3 gün boyunca haber alamayan komşuları eve gitti. Çakmak'ın kapıyı açmaması üzerine kapı kırılarak içeri girildi. Çakmak'ın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.