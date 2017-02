06.02.2017 14:45:56

6 yaşında kurşunla ölen Umut Ceylan davası yeniden görüşüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 4 yıl önce parkta oynadığı sırada vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ölen 6 yaşındaki Umut Ceylan'ın davasında, müebbet hapis cezası alan sanık Can Kayı Yargıtay'ın tahliye kararının ardından yeniden yargılanmaya başlandı. Davada, sanığın olay günü kullandığı cep telefonunun ayrıntılı olarak incelenmesi için Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) talep edilmesine karar verildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 4 yıl önce parkta oynadığı sırada vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ölen 6 yaşındaki Umut Ceylan'ın davasında, müebbet hapis cezası alan sanık Can Kayı Yargıtay'ın tahliye kararının ardından yeniden yargılanmaya başlandı. Davada, sanığın olay günü kullandığı cep telefonunun ayrıntılı olarak incelenmesi için Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) talep edilmesine karar verildi.İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan Umut Ceylan davasında sanık Can Kayı yeniden hakim karşısına çıktı. Davaya, sanık ve avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Umut Ceylan'ın ailesinin avukatı Hatice Pınar Büyükçınar Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Emine Şentüfekçi Tezcan katılırken, Umut'un annesi Gülhan Ceylan ve Ufuk Ceylan duruşmaya katılmadı.Yargıtay beraatına karar vermiştiUmut Ceylan'ı uzaktan ateşlediği tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki Can Kayı, geçtiğimiz 13 Aralık günü kararı bozan Yargıtay tarafından serbest bırakılmıştı. Yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozan Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyeleri, şüpheli Can Kayı'nın olaydan bir saat önce ve bir saat sonra kullandığı telefon sinyallerinin bir harita üzerinde detaylı olarak çıkarılmasını istemişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından ilk duruşmada tekrar ifade veren sanık Can Kayı, önceki savunmalarını aynen tekrarladığını belirterek, "Ben silahı B.B.'den çocuğun ölümünden bir ay sonra satın aldım. B.B. bana silahı kargo ile Rize Ardeşen'den göndermişti; ancak bu kişi silah göndermediğini, kargo ile bana bal gönderdiklerini iddia etmişti. Bana atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bu silahı başka bir olayda, Karşıyaka Girne Caddesi'deki 'adam yaralama' olayında kullanmıştım. O olay nedeniyle teslim olduğumda, bu silahtan çıkan kurşunla çocuğun ölmüş olduğunu daha sonradan öğrendim. Olay tarihinde benim kullandığım cep telefon numarası kendi adıma kayıtlı numaradır. Osman K. isimli kişi Meral B.'nin ağabeyiymiş. Meral'ın kullandığı hat ağabeyinin üzerine kayıtlıymış. Osman K. adına kayıtlı telefon ile yaptığım görüşmeler Meral isimli kişinin bana göndereceği silah ile ilgili görüşmelerdir. Çocuğun ölümünden bir ay sonraki tarihe tekabül ediyor" dedi.Sanığın cep telefonu kayıtları detaylı incelenecekMüşteki avukatları, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına uyulmamasını ve sanığın tekrar tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme Başkanı Hüseyin Yaşar Özyavuz, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına, müşteki avukatlarının sanığın tutuklu yargılanma isteğinin reddedilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Can Kayı'nın olay tarihinde kullandığı cep telefonu numarasının 27 Ağustos 2012 ile 28 Ağustos 2012 tarihleri arasındaki tüm görüşme ve mesaj detaylarının, sinyal bilgileri ve baz istasyonları ile birlikte ayrıntılı olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) talep edilmesine, oluşturulacak bilirkişi heyetinin, bu bilgiler doğrultusunda sanığın olay günü nerelerde olduğunu belirlemesine ve duruşmanın 20 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.Olayın geçmişiRastgele açılan ateş sonucu 27 Ağustos 2012 tarihinde, Karabağlar ilçesinde bir parkta beline kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 yaşındaki Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan, 'Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'dan ele geçirilen silahtan atıldığı belirlendi. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edilmişti.