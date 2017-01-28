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6. Ulusal UMKE tatbikatı nefes kesti
28.01.2017 16:42:51

6. Ulusal UMKE tatbikatı nefes kesti

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katılımıyla gerçekleşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yaralı kurtarma ve ilk yardım tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katılımıyla gerçekleşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yaralı kurtarma ve ilk yardım tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

UMKE gönülleri tarafından gerçekleştirilen yaralı kurtarma ve ilk yardım tatbikatı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katılımıyla gerçekleşti. Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde tüm illerden UMKE ekiplerinin katılım sağladığı kış tatbikatına Sağlık Bakanı Akdağ'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Durmaz ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık katıldı.

"Dünyanın afetlere en hazır ülkesi Türkiye"

Tatbikatın başlangıcında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Depremden sonra dönemin milletvekili Sayın İzmit Belediye Başkanı kuruluşuna imza attığımız UMKE bugün 8 bin gönüllüyle görevine devam ediyor. İftiharla ifade ediyorum ki bugün dünyanın afetlere en hazır, en donanımlı ve gönlü ve şefkati en hazır olan ekibi Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuştur. Allah'a binlerce defa şükrediyorum. Rabbim bize hiçbir felaket göstermesin. Ama tarihin seyrinde bazen kaçınılmaz oluyor. Bu kaçınılmazlığa karşı hazır olmanız lazım. Benim nazarımda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak UMKE gönüllüleri için yok yok arkadaşlar. Ne ihtiyaçları varsa, hangi eğitime ihtiyaç duyuyorlarsa hepsini en üst seviyeden karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Tatbikat Bakan Akdağ'ın anonsu ile başladı

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Akdağ, telsiz yardımıyla tüm UMKE ekiplerine seslenerek tatbikatı başlattı. Daha sonra protokol davetlileri ile tatbikat alanına giden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kurtarma tatbikatlarını izledi.

Tatbikatlar kapsamında senaryo gereği Osman Gazi Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası, İZAYDAŞ tesislerinde kimyasal sızıntı, Kartepe'de çığ faciası, Körfez'de gemi kazası, Gölcük'te meydana gelen deprem gibi doğal afet ve kazalarda yaralananlara ekipler tarafından müdahale edildi.

"Tatbikatlar hazır olmamız için önemli"

Ekipler tarafından icra edilen tatbikat sonrası değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Aslında bu tatbikat AFAD kurtarma ekiplerin hem sağlıktaki UMKE ekiplerimizin hem güvenlik görevlilerimizin hem itfaiye ekiplerimizin birlikte organize bir biçimde mukabil bir biçimde müdahale edebileceklerini gösteriyor. Ayrıca arkadaşlarımızın organizasyonunu güçlendiriyor. Aslında afetlerde hazır olmak çok önemli. Hem yetişmiş personeliniz olacak, yeterli ekipmanının olacak hem de bu ekiplerin birbiriyle çok organize bir biçimde çalışması gerekiyor. Bu tatbikatlar bize bunları kazandırıyor" şeklinde konuştu.

8 bin 500 gönüllü ile UMKE hazır

Bakan Akdağ'ın ardından söz alan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık, 8 bin 500 gönüllü personelle her an hazır olduklarını belirtti. UMKE'nin kuruluşunda görev alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise gönüllü bir şekilde canlarını başkaları için tehlikeye atan UMKE ekiplerine teşekkür etti.

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