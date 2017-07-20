20.07.2017 13:56:10

6 terörist daha öldürüldü

Tunceli'de PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesi olayıyla bağlantılı 6 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Vali Tuncay Sonel, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süredir güvenlik güçleri bölgede operasyon yürütüyordu. Bu operasyon kapsamında şu ana kadar 6 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Daha önce de bu grupla bağlantılı bir terörist etkisiz hale getirilmişti. Öğretmenimizin şehit edilmesiyle ilgili etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" dedi.